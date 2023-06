DoubleVéDé Quintet Ecole Petit Prince Allennes-les-Marais, 7 juillet 2023, Allennes-les-Marais.

DoubleVéDé Quintet Vendredi 7 juillet, 16h30 Ecole Petit Prince Gratuit

Facétieuse flânerie en fanfare

Un curieux orchestre qui détourne malicieusement les grands thèmes et chansons de dessins animés célèbres de Disney : voilà DoubleVéDé Quintet ! Pour ces cinq musiciens hauts en couleur, tout est prétexte au jeu. Ils jouent pour et avec le public. Ils se jouent des rencontres fortuites. Et surtout, ils se jouent des musiques qu’ils jouent ! Saurez-vous toutes les reconnaître ?

–

Tout public

Durée : 2h

–

Déambulation :

16h30 : Ecole Petit Prince, Rue de Verdun, 59251 Allennes-les-Marais

18h30 : Espace vert, Rue Sonneville, 59251 Allennes-les-Marais

–

Buvette sur place

–

Pour y aller :

Covoiturage

Vélo

Ecole Petit Prince Ecole Petit Prince, Rue de Verdun, 59251 Allennes-les-Marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:30:00+02:00 – 2023-07-07T18:30:00+02:00

2023-07-07T16:30:00+02:00 – 2023-07-07T18:30:00+02:00

Aéronef Belles Sorties été

© Hervé Escario