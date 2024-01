Atelier rire (Joie, sourire, légèreté) Ecole Pauline Kergomard Arles, 10 février 2024, Arles.

Atelier rire (Joie, sourire, légèreté) Samedi 10 février 2024, 10h00 Ecole Pauline Kergomard 20€ pour les 2h sur réservation (voir conditions dans descriptif adhérent et non adhére)

Atelier du RIRE (joie, légèreté sourire) de 10h à12h

Vous aimez rire, bouger sans besoin de savoir faire, vivre le son

…..RESPIRATION……Plaisir et découverte au rendez vous.

Programme :Mécanisme du Rire, lâcher prise,mobilisation du diaphragme , libération du plexus solaire , redécouvrir la dérision, la non réflexion et le non jugement……..

Réservation au 06.82.56.03.32 ou sur https://www.clicrdv.com/fuentes-lydie

Tarif de : 10€/heure Adhérent / 12€/heure non adhérent/12€ adhésion annuelle

Matériel :chacun apporte son matériel ( tapis , coussins ,plaid. pour la relaxation finale)

en cas de manque de matériel le faire savoir à l’inscription

Lieu: Arles Monplaisir

Lydie :Formatrice en relations Humaines, Certifiée en Yoga du Rire /Animatrice pour YogaTeknology

Ecole Pauline Kergomard 11, avenue Maréchal Joffre 13200 arles Arles 13200 Monplaisir Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

