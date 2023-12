Atelier Yin-yoga et périnatalité Ecole Pauline Kergomard Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Fin : 2024-01-23T09:30:00+01:00 – 2024-01-23T11:30:00+01:00 Atelier Naissance : « Le temps précieux de la grossesse »

-9h30 Séance de Yin-Yoga Prénatal avec Lydie Professeur de Yoga et Soignante

Des techniques pour soulager la colonne vertébrale, renforcer le périné, les respirations adaptées à la gestion de l’anxiété ou des douleurs, ou lourdeurs physiques; Le mieux être pour bien vivre le corps en évolution, avec bébé .

-10h30 Tous les savoirs faire de la maman avec Anaïs Auxiliaire de Puériculture

Des questions, des conseils utiles , pour se préparer sur les comment(s)……après la naissance. La préparation positive à l’acceuil du bébé aussi à la maison.

