La Communication d'égal à égal, comment c'est possible ? Ecole Pauline Kergomard Arles, 13 janvier 2024, Arles. La Communication d'égal à égal, comment c'est possible ? Samedi 13 janvier 2024, 15h00 Ecole Pauline Kergomard Entrée libre ou participation au chapeau, en conscience / merci de réserver

Fin : 2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00 « La Communication d’égal à égal, est-ce possible? » Les outils de la communication et le positionnement avec une écoute , en sortant du nombrilisme, la victimisation, de l’accusation, du moutonage…..

La bienveillance, fait du bien à celui qui la pratique, crée un cercle vertueux étonnant. Sortir de vouloir paraitre pour être simplement. Ecole Pauline Kergomard 11, avenue Maréchal Joffre 13200 arles Arles 13200

