Sophrologie – Yin-yoga- Ecole Pauline Kergomard Arles, 13 janvier 2024, Arles.

Sophrologie – Yin-yoga- Samedi 13 janvier 2024, 09h30 Ecole Pauline Kergomard 12€/heure .-Si 1ière fois prévoir +12€ Adhésion annuelle / -« tarif réduit » sur carte de Fidélité 10€/h

Contact : Réservation Lydie 06.82.56.03.32

CYCLE des Samedis Sophro -Yin-yoga-

2 stages au choix dans la journée du samedi :

– de 9h30 à 11h : Atelier de sophrologie à thème

• Déroulement du thème du jour sur 3 petites séances ou 2 grandes séances entrecoupées de pauses.

• Actions sur le stress, le sommeil, l’anxiété, les états émotionnels, la capacité d’action, préparations diverses. Gestion du Stress et des Emotions

• Aide à traverser des situations complexes de la vie par ses propres ressources réactivées.

• Détermination, Renforcement de potentiel. Qualité de présence

– de 11h à 12h : YIN-YOGA Intergénérationnel

• Un objectif : les tissus profonds pour un résultat anatomique d’assouplissement et renforcement par relâchement total des muscles.

• Côté énergétique, rester dans une posture longtemps participe au déblocage des zones tendues par une blessure physique, affective ou émotionnelle et autorise une libre circulation de l’énergie dans le corps.

• Une attitude : force et humilité

• En Yin Yoga, que l’on soit pratiquant avancé ou débutant n’est pas la question. Tout repose sur l’attitude que l’on a en s’installant sur le tapis. Ne pas aller plus vite que la musique. Intériorisation pour une détente totale, un état de vibration

LIEU Arles Monplaisir 13200 Arles

Ecole Pauline Kergomard 11, avenue Maréchal Joffre 13200 arles Arles 13200 Monplaisir Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Lydie Fuentes pour YogaTeknology