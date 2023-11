Atelier du rire Ecole Pauline Kergomard Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Atelier du rire Samedi 2 décembre, 10h00 Ecole Pauline Kergomard 20€ pour les 2h sur réservation (voir conditions dans descriptif adhérent et non adhérent)

Atelier du RIRE (joie, légèreté sourire) de 10h à 12h

Vous aimez rire, bouger sans besoin de savoir faire, vivre le son

…..RESPIRATION……Plaisir et découverte au rendez vous.

Programme : Mécanisme du rire, lâcher prise, mobilisation du diaphragme, libération du plexus solaire, redécouvrir la dérision, la non réflexion et le non jugement……..

Réservation au 06 82 56 03 32 ou sur https://www.clicrdv.com/fuentes-lydie

Tarif de : 10€/heure Adhérent / 12€/heure non adhérent/12€ adhésion annuelle

Matériel : chacun apporte son matériel ( tapis, coussins, plaid pour la relaxation finale) en cas de manque de matériel le faire savoir à l’inscription

Lieu : Arles Monplaisir

—————————————————-

Lydie : Formatrice en relations Humaines, Certifiée en Yoga du Rire /Animatrice pour YogaTeknology

Ecole Pauline Kergomard 11, avenue Maréchal Joffre 13200 arles Arles 13200 Monplaisir Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06.82.56.03.32 »}] [{« link »: « https://www.clicrdv.com/fuentes-lydie »}] https://www.google.com/maps/place/%C3%A9cole+marternelle+pauline+kergomard/@43.6868288,4.6386973,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12b6760f5ad69903:0x3de40c682e92fec4!8m2!3d43.6868288!4d4.6386973!16s%2Fg%2F11c6rhjrjj?entry=ttu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

Yoga du Rire Sophrologie

Lydie FUENTES-Animatrice-Pour YOGA TEKNOLOGY-Atelier RIRE