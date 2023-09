JEP 2023 – Exposition « D’usines en Maquis » Ecole Paul Lafargue – 4 rue Gustave Courbet Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Une exposition de 12 kakemonos qui rappelle les grands moments de la Résistance dans le bassin de Montluçon – Commentry et l’ensemble du Bourbonnais..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Ecole Paul Lafargue – 4 rue Gustave Courbet

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An exhibition of 12 kakemonos recalling the great moments of the Resistance in the Montluçon – Commentry area and the whole of the Bourbonnais region.

Exposición de 12 kakemonos que recuerdan los grandes momentos de la Resistencia en la zona de Montluçon – Commentry y en toda la región del Bourbonnais.

Eine Ausstellung mit 12 Kakemonos, die an die großen Momente des Widerstands in der Region Montluçon – Commentry und im gesamten Bourbonnais erinnert.

Mise à jour le 2023-09-15 par OTI Vallée du Coeur de France