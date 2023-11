Embellir votre quartier Vallée de Fécamp-Bel Air (12e) Ecole Paris Catégorie d’Évènement: Paris Embellir votre quartier Vallée de Fécamp-Bel Air (12e) Ecole Paris, 6 décembre 2023, Paris. Embellir votre quartier Vallée de Fécamp-Bel Air (12e) Mercredi 6 décembre, 19h00 Ecole Entrée libre En 2023, le quartier Vallée de Fécamp-Bel Air va bénéficier de la démarche « Embellir votre quartier » à travers une grande concertation.

La Ville de Paris a initié ce dispositif en 2021 afin de transformer et de rendre plus agréable l’espace public parisien.

Venez nombreux à la réunion publique de lancement le mercredi 6 décembre 2023, à l’école élémentaire du 315 rue de Charenton. Ecole 315 rue de Charenton 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T19:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:00:00+01:00

2023-12-06T19:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Ecole Adresse 315 rue de Charenton 75012 Paris Ville Paris Lieu Ville Ecole Paris latitude longitude 48.833627;2.395147

Ecole Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/