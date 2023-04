Ecoute SLAM : Poésie multilingue et Piano Ecole Parilly Vénissieux Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Ecoute SLAM : Poésie multilingue et Piano Ecole Parilly, 27 mars 2023, Vénissieux. Ecoute SLAM : Poésie multilingue et Piano Lundi 27 mars, 10h00 Ecole Parilly Bonjour, Voici un poème qui se nomme Paysage Paisagem Paesaggio مناظر الطبيعة Paisaje пейзаж

écrit par mes élèves de la classe Upe2a (Unité Pédagogique pour les enfants Allophones et nouvellement Arrivés) de l’école Parilly à Vénissieux (69).

Ce projet d’écriture poétique s’est fait en lien avec Dis moi Dix mots, le Printemps des poètes et la Semaine des langues.

Mes élèves sont arrivés en France en septembre 2022. Ils viennent du Portugal, d’Italie, d’Espagne, d’Algérie et d’Ukraine et sont en classes de ce2, cm1, et cm2.

Ils ont écrit ce poème en français et dans leur langue. Ils sont allés dans les classes de l’école pour déclamer leur poème des musiques au piano de Sofiane Pamart..

C’était un moment de grande émotion, d’arrêt du temps, de beauté de mots et de notes. Belle écoute ! Chloé Crozet

Enseignante Upe2a

Ecole Parilly à Vénissieux
Ecole Parilly
8-10 Av. Jules Guesde, 69200 Vénissieux
Vénissieux 69200 Les Minguettes
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

