Portes ouvertes et assemblée générale de l’école Notre Dame Ecole Notre-Dame Saint-Sulpice-le-Verdon Catégories d’évènement: Saint-Sulpice-le-Verdon

Vendée

Portes ouvertes et assemblée générale de l’école Notre Dame Ecole Notre-Dame, 25 novembre 2022, Saint-Sulpice-le-Verdon. Portes ouvertes et assemblée générale de l’école Notre Dame Vendredi 25 novembre, 17h00 Ecole Notre-Dame L’école Notre Dame organise ses portes ouvertes Ecole Notre-Dame 13 rue de l’abbé vinet 85260 Montréverd Saint-Sulpice-le-Verdon 85260 Vendée Pays de la Loire L’école Notre Dame vous attend pour ses portes ouvertes suivies de l’assemblée générale de l’école.

L’occasion de découvrir l’école, rencontrer les enseignants et les membre de l’APEL et l’OGEC.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T17:00:00+01:00

2022-11-25T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Sulpice-le-Verdon, Vendée Autres Lieu Ecole Notre-Dame Adresse 13 rue de l'abbé vinet 85260 Montréverd Ville Saint-Sulpice-le-Verdon lieuville Ecole Notre-Dame Saint-Sulpice-le-Verdon Departement Vendée

Ecole Notre-Dame Saint-Sulpice-le-Verdon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sulpice-le-verdon/

Portes ouvertes et assemblée générale de l’école Notre Dame Ecole Notre-Dame 2022-11-25 was last modified: by Portes ouvertes et assemblée générale de l’école Notre Dame Ecole Notre-Dame Ecole Notre-Dame 25 novembre 2022 Ecole Notre-Dame Saint-Sulpice-le-Verdon Saint-Sulpice-le-Verdon

Saint-Sulpice-le-Verdon Vendée