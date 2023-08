Visite commentée de l’ancien couvent des Ursulines Ecole Notre-Dame de Redon Redon, 16 septembre 2023, Redon.

Visite commentée de l’ancien couvent des Ursulines 16 et 17 septembre Ecole Notre-Dame de Redon Visite par groupe de 10/15 personnes, guidée par 2 bénévoles.

Les parents bénévoles de l’Apel de l’école Notre Dame, vous proposent une visite commentée de l’ancien couvent des Ursulines (1674).

Vous pourrez découvrir certains lieux chargés d’histoire et habituellement fermés tels que les parloirs, greniers, dortoirs, cloître, cour de la Sainte Famille, chapelles, le P’tit théâtre et cette année la charpente du bâtiment principal. Quelques dates clés, informations et anecdotes seront également livrées. Des instants « Patrimoine vivant » seront proposés tout au long du parcours.

Ecole Notre-Dame de Redon 1 quai Surcouf, 35600, Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.facebook.com/RedonApelNotreDame/ Lieu dont l’histoire remonte au moins à 1674 avec l’arrivée des Ursulines. Parking à proximité, école accessible à pied depuis le centre ville. Entrée au niveau du grand portail gris entre l’école et le petit théâtre Notre Dame

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

