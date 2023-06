Prestation des Pas Bâdré École Notre-Dame de Kent Notre-Dame, 21 juin 2023, Notre-Dame.

Prestation des Pas Bâdré Mercredi 21 juin, 11h30 École Notre-Dame de Kent

Le groupe Pas Bâdré fera une prestation musicale dans le cadre d’une signature d’un protocole d’entre entre le district scolaire francophone Sud du Nouveau-Brunswick et la municipalité de Beausoleil.

Les Pas Bâdrés se composent de Jacem Léger (voix), Joël Arseneault (guitare électrique), Caleb Carroll (basse), Rylan Delhunty (batterie) et Yannick Fournier-LeBlanc (guitare acoustique). Les Cowboys Fringants sont leur plus grande inspiration.

École Notre-Dame de Kent 3860, route 115 Notre-Dame de Kent, Nouveau-Brunswick Notre-Dame E4V 2E7 Dundas Parish Nouveau-Brunswick https://notre-dame.nbed.nb.ca/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T17:30:00+02:00

©Pas Bâdrés