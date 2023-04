Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » Séances 3 et 4 Ecole normale supérieure – Salle 3G07 Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » Séances 3 et 4 Ecole normale supérieure – Salle 3G07, 14 avril 2023, Gif-sur-Yvette. Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » Séances 3 et 4 Vendredi 14 avril, 10h00 Ecole normale supérieure – Salle 3G07 Sur inscription Les deux dernières séances de la saison 2023 du séminaire « Genre et monde carcéral », soutenu par la MSH Paris-Saclay, auront lieu le vendredi 14 avril 2023 de 10h à 17h sur les thèmes : Catégorisations pénales et régimes de genre (matin) et Criminalisation, justice de genre et néolibéralisme (après-midi).

Cet événement aura lieu en format hybride :

– En présentiel à l’ENS Paris-Saclay dans la salle 3G07, 4 Avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette

– En distanciel via un lien Zoom communiqué par mail après inscription

2023-04-14T10:00:00+02:00 – 2023-04-14T17:00:00+02:00

