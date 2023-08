Entrons-nous dans la guerre des métaux stratégiques ? Ecole Normale Supérieure Paris, 12 décembre 2023, Paris.

Entrons-nous dans la guerre des métaux stratégiques ? Mardi 12 décembre, 19h30 Ecole Normale Supérieure Sur inscription

Dans un 10 points sur les métaux stratégiques, Valérie Mignon et Emmanuel Hache reviennent sur les enjeux scientifiques, politiques et écologiques, et soulignent les risques de conflit lié à l’utilisation des métaux rares.

Caractérisés par leur criticité, les métaux stratégiques accentuent aujourd’hui les clivages des capitalismes politiques en guerre, et notamment dans le cadre de l’affrontement entre la Chine et les États-Unis.

Comment définir un matériau stratégique et quels sont les usages que nous en faisons ? Comment la lutte pour les matériaux stratégiques structure-t-elle les rivalités et les rapports de force internationaux ? Quelles politiques l’Union européenne doit-elle mettre en oeuvre pour sortir de cette impasse ? Risquons-nous de tomber dans de nouveaux conflits suscités par la compétition pour l’accès à ces ressources rares ?

Pour répondre à ces questions, nous aurons le plaisir de recevoir :

Christel Bories, Présidente-Directrice générale de Euramet (à confirmer) ;

Benjamin Gallezot, Délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques ;

Emmanuel Hache, porteur du projet GENERATE (Géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique) ;

Guillaume Pitron, journaliste français, spécialiste de la géopolitique des matières premières.

La discussion sera modérée par Louis de Catheu, responsable de la série de publications “capitalismes politiques en guerre” sur le Grand Continent.

La table ronde se déroulera à l’École normale supérieure, au 45 rue d’Ulm, en salle des Actes.

L’événement est ouvert à toutes et à tous mais les inscriptions sont obligatoires.

Ecole Normale Supérieure 45 rue d’Ulm, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrons-nous-dans-la-guerre-des-metaux-strategiques-608477541707 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T19:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

2023-12-12T19:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

UE Europe