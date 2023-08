Comment éviter de franchir tous les points de bascule planétaires ? Ecole Normale Supérieure Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Dans cet article, il décrit plusieurs points de bascule, c’est-à-dire des moments où le changement climatique conduit le système planétaire à quitter un état pour aller vers un autre de façon irréverssible, tels que le dégel du permafrost, le processus de convection dans la mer du Labrador, qui menace d’augmenter radicalement la saisonnablité en Europe occidentale ou encore la disparition des récifs coraliens, qui pourrait menacer les moyens de subsistance de plusieurs centaines de millions de personnes.

Quels sont les points de bascule que nous avons déjà dépassés ? Quels sont ceux que nous pouvons encore éviter d’atteindre et par quels moyens ? L’idée que la situation actuelle est irréversible va-t-elle encourager les gouvernements, entreprises et populations à fournir davantage d’efforts pour éviter qu’elle s’empire, ou bien au contraire les démobiliser en raison justement de l’irréversibiité de certains phénomènes ? Dans ce contexte, quels leviers actionner afin d’éviter de basculer dans un monde aux coordonnées complètement inconnues et imprévisibles ?

Afin de répondre à ces questions, nous aurons le plaisir et l’honneur de recevoir, quelques jours avant l’ouverture de la COP28, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et coprésidente du groupe n°1 du GIEC depuis 2015.

Seront présents :

Philippe Descola, anthropologue, directeur d’études à l’EHESS, professeur au Collège de France (à confirmer) ;

Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et coprésidente du groupe n°1 du GIEC depuis 2015.

Vincent Peillon, Secrétaire général à la planification écologique (à confirmer).

La table ronde est ouverte à toutes et à tous, mais les inscriptions sont obligatoires.

Ecole Normale Supérieure 45 rue d'Ulm, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T19:30:00+01:00 – 2023-11-28T20:30:00+01:00

