Comment l’Europe affronte-t-elle les fractures de la guerre étendue ? Ecole Normale Supérieure Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Lors du Mardi du Grand Continent du 21 novembre, nous poursuivons la lecture du deuxième volume papier de notre revue, Fractures de la guerre étendue, en recevant Jean-Marie Guéhenno, ancien Secrétaire général adjoint des Nations unies, qui a écrit dans ce numéro un article intitulé “La longue guerre d’Ukraine”.

Dans cet article, il montre que la guerre d’Ukraine est à la fois totale et limitée, qu’au-delà du territoire ukrainien où l’affrontement est d’une intensité maximale, ni Russes, ni Occidentaux ne parviennent à mobiliser totalement leurs sociétés.

Comment l’Europe peut sortir de l’étau dans lequel elle se trouve prise, dans ce mélange de grande fragilité et d’extrême violence ? Comment peut-elle affronter et résister aux fractures d’une guerre qui ne cesse de s’étendre ?

Pour y répondre, nous aurons le plaisir de recevoir :

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien Ministre des affaires étrangères (à confirmer) ;

Jean-Marie Guéhenno, Directeur du Programme Kent sur la résolution des conflits, Université Columbia ;

Nathalie Loiseau, députée européenne, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen, ancienne ministre chargée des affaires européennes ;

Olivier Schmitt, professeur de science politique au Center for War Studies (SDU), à l’Université-du-Sud, au Danemark.

La table ronde est ouverte à toutes et à tous, mais les inscriptions sont obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

