Comment l’Europe affronte-t-elle les fractures de la guerre étendue ? Ecole Normale Supérieure Paris Catégorie d’Évènement: Paris Comment l’Europe affronte-t-elle les fractures de la guerre étendue ? Ecole Normale Supérieure Paris, 21 novembre 2023, Paris. Comment l’Europe affronte-t-elle les fractures de la guerre étendue ? Mardi 21 novembre, 19h30 Ecole Normale Supérieure Sur inscription Pour Guéhenno, la guerre d’Ukraine est à la fois totale et limitée, et au-delà du territoire ukrainien où l’affrontement est d’une intensité maximale, ni Russes, ni Occidentaux ne parviennent à mobiliser totalement leurs sociétés. Comment l’Europe peut sortir de l’étau dans lequel elle se trouve prise, dans ce mélange de grande fragilité et d’extrême violence ? Comment peut-elle affronter et résister aux fractures d’une guerre qui ne cesse de s’étendre ? Seront présents : Jean-Marie Guéhenno, ancien Secrétaire général adjoint des Nations unies ;

Nathalie Loiseau, eurodéputée, Présidente de la sous-commission du Parlement européen « sécurité et défense » ;

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre (à confirmer). La table ronde est ouverte à toutes et à tous, mais les inscriptions sont obligatoires. Ecole Normale Supérieure 45 rue d’Ulm, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-leurope-affronte-t-elle-les-fractures-de-la-guerre-etendue-678833889437?aff=oddtdtcreator »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

UE Europe

