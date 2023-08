Quel bilan tirer d’un an de présidence Meloni ? Ecole Normale Supérieure Paris Catégorie d’Évènement: Paris Quel bilan tirer d’un an de présidence Meloni ? Ecole Normale Supérieure Paris, 24 octobre 2023, Paris. Quel bilan tirer d’un an de présidence Meloni ? Mardi 24 octobre, 19h30 Ecole Normale Supérieure Sur inscription Ursula von der Leyen à déclarée que la Commission avait les moyens de contraindre l’Italie en cas d’infraction aux règles européennes.

Ces craintes étaient fondées sur l’orientation politique du gouvernement italien, le premier à être dirigé par une formation, Fratelli d’Italia, dont l’appellation de “néo-fasciste” était alors longuement débattue. Six mois après l’arrivée de Meloni au pouvoir, Lorenzo Castellani soulignait dans les colonnes du Grand continent la relative “normalité” des mesures économiques prises par le gouvernement Meloni, le résultat des contraintes extérieures qui seraient complètement intériorisées par les gouvernants. Sous la surface d’une agitation verbale, il rappelait l’inertie de la vie politique italienne, faite pour lui de multiples compromis entre des groupes de pouvoir économiques et politiques. À l’inverse, la politique culturelle de Meloni est marquée par la défense de thèmes nettement plus clivants, au premier rang desquels la défense de l’identité nationale italienne, des valeurs traditionnelles de la famille ou de la chrétienté. Cette bataille fait dire à Pasquale Annicchino que l’Italie est un “un navire à la dérive dans la mer post-chrétienne ”. Ces profondes divergences entre d’une part une politique étrangère atlantiste, une politique économique néolibérale, et d’autre part une politique culturelle traditionnelle, voire réactionnaire, ont constitué la matrice du gouvernement Meloni pendant cette première année de pouvoir. Quel bilan tirer d’un an de Meloni ? À quoi ressemble concrètement le « technosouverainisme » du gouvernement ? L’alliance à la tête de laquelle Giorgia Meloni se trouve va-t-elle servir de modèle aux droites, en vue des élections européennes ? Seront présents : Caterina Froio, professeure de science politique à Sciences Po Paris (à confirmer) ;

Carlo Invernizzi Accetti, Associate Professor of Political Science at the City University of New York (City College) ;

Marc Lazar, professeur à Science Po Paris ;

Giovanni Orsina, professeur d’histoire contemporaine et directeur de la School of Government de la Luiss-Guido Carli à Rome. Le panel sera dévoilé au cours de l’été. La table ronde se déroulera à l’Ecole normale supérieure, de 19h30 à 20h30, en salle Dussane, au 45 rue d’Ulm.

La table ronde se déroulera à l'Ecole normale supérieure, de 19h30 à 20h30, en salle Dussane, au 45 rue d'Ulm.

La table ronde est ouverte à toutes et à tous mais les inscriptions sont obligatoires.

