L’Union européenne doit-elle s’élargir ? Ecole Normale Supérieure Paris, 17 octobre 2023, Paris.

La question d’un nouvel élargissement est rendue plus urgente par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et l’octroi à l’Ukraine et à la Moldavie du statut de candidat à l’adhésion en juin 2022.

En parallèle, se pose la question de l’adhésion de la Géorgie, et même de la Turquie, qui a tenté de conditionner l’entrée de la Suède dans l’Otan à la réouverture des procédures d’adhésion à l’Union.

L’Union européenne doit-elle s’élargir ? Une Union ainsi élargie serait-elle nécessairement une Europe à plusieurs vitesses ? Faut-il plutôt poursuivre l’intégration encore inachevée entre les 27 membres actuels ?

Afin de répondre à ces questions, nous aurons le plaisir et l’honneur de recevoir Enrico Letta, ancien Président du Conseil des Ministres de l’Italie, président de l’Institut Jacques Delors, auteur dans nos colonnes d’une pièce de doctrine sur le sujet, “L’Europe des sept unions”, qui servira de point de départ à la discussion.

Seront présents :

Alexandre Adam, ancien conseiller Europe d’Emmanuel Macron ;

Pervenche Berès, députée européenne de 1994 à 2019 ;

Gilles Gressani, directeur du Grand Continent ;

Enrico Letta, ancien Président du Conseil des Ministres de l’Italie, président de l’Institut Jacques Delors ;

Alexander Stubb, ancien premier ministre finlandais, directeur de la School of International Governance de l’Institut européen de Florence (à confirmer) ;

Christine Verger, Vice-présidente de l’Institut Jacques Delors.

La table ronde se déroulera le 17 octobre de 19h30 à 20h30 à l’École normale supérieure.

Elle est ouverte à toutes et à tous, mais les inscriptions sont obligatoires.

Ecole Normale Supérieure 45 rue d'Ulm, Paris Paris 75005

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T19:30:00+02:00 – 2023-10-17T20:30:00+02:00

