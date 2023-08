Organiser un monde en commun : autour de Georges Berthoin Ecole Normale Supérieure Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Principal témoin vivant de l’histoire de la construction européenne, Georges Berthoin a été directeur de cabinet du président Jean Monnet à la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ambassadeur de la Communauté européenne à Londres à partir de 1971.

Il établit les premières relations diplomatiques de la CEE avec la Chine populaire. Officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Croix de Guerre et de la Médaille de la Résistance avec rosette, co-fondateur et co-président de la Commission trilatérale (1973-1992), il préside également le Mouvement européen international (1978-1981) et il fait partie de la Commission des Neuf Sages pour l’Afrique (1988-1989).

Ce colloque international organisé par le Groupe d’études géopolitiques (éditeur du Grand Continent) entend aborder pour la première fois dans un cadre scientifique de haut niveau les multiples facettes de sa trajectoire européenne et internationale, sa conception de la méthode communautaire, les doctrines, les entités et les structures qu’il a contribué à façonner.

