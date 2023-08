Élections et inégalités. Comment réparer les démocraties ? Ecole Normale Supérieure Paris Catégorie d’Évènement: Paris Élections et inégalités. Comment réparer les démocraties ? Ecole Normale Supérieure Paris, 3 octobre 2023, Paris. Élections et inégalités. Comment réparer les démocraties ? Mardi 3 octobre, 19h30 Ecole Normale Supérieure Entrée sur inscription Alors que commence la campagne électorale pour les élections européennes de juin 2024, nous aurons le plaisir de recevoir Thomas Piketty et Julia Cagé pour présenter leur ouvrage Une histoire du conflit politique en France. Élections et inégalités de 1789 à 2023 (Seuil, septembre 2023). Le panel sera composé de: Laurent Berger, ancien Secrétaire général de la CFDT (à confirmer) ;

Christopher Bickerton, professeur à l’Université de Cambridge ;

Julia Cagé, professeure d’économie à Sciences Po Paris ;

Branko Milanovic, professeur, City University of New York ;

Thomas Piketty, directeur d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Professeur à l’École d’économie de Paris. Quelles conclusions peut-on tirer de l’histoire du vote en France à l’échelle européenne ? Si les auteurs constatent que la bipartition de la vie politique a été historiquement favorable à la réduction des inégalités, cela signifie-t-il qu’il faudrait reconstituer un clivage « droite/gauche » à l’échelle européenne? Comment l’histoire du conflit politique peut-elle nous aider à réparer les fractures de nos démocraties ? Ecole Normale Supérieure 45 rue d’Ulm, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-reparer-les-fractures-de-nos-democraties-677378837337?aff=oddtdtcreator »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T19:30:00+02:00 – 2023-10-03T20:30:00+02:00

2023-10-03T19:30:00+02:00 – 2023-10-03T20:30:00+02:00 démocratie élections Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Ecole Normale Supérieure Adresse 45 rue d'Ulm, Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Ecole Normale Supérieure Paris latitude longitude 48.841837;2.34404

Ecole Normale Supérieure Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/