Le sol européen est-il en train de changer sous nos pieds ? Hommage à Bruno Latour Ecole Normale Supérieure Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le sol européen est-il en train de changer sous nos pieds ? Hommage à Bruno Latour Ecole Normale Supérieure Paris, 26 septembre 2023, Paris. Le sol européen est-il en train de changer sous nos pieds ? Hommage à Bruno Latour Mardi 26 septembre, 19h30 Ecole Normale Supérieure Entrée sur inscription Le sol européen est-il en train de changer sous nos pieds ? Hommage à Bruno Latour. Avec: Christophe Bonneuil, directeur de recherche au CNRS, directeur de la collection “Anthropocène” aux Éditions du Seuil ;

Deborah Bucchi, professeure agrégée de lettres classiques, doctorante (Université Paris Nanterre / EHESS) ;

Jean-Michel Frodon, historien, critique de cinéma, co-directeur avec Bruno Latour de l’ouvrage Puissance de l’enquête : l’école des arts politiques (2022) ;

Bruno Karsenti, sociologue, philosophe, directeur d’études à l’EHESS;

Patrice Maniglier, philosophe, maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Nanterre. Ecole Normale Supérieure 45 rue d'Ulm, Paris Paris 75005

