Puissances de l’AI dans l’interrègne Ecole Normale Supérieure Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Puissances de l’AI dans l’interrègne Ecole Normale Supérieure, 4 avril 2023, Paris. Puissances de l’AI dans l’interrègne Mardi 4 avril, 19h30 Ecole Normale Supérieure Sur inscription Les succès de ChatGPT ou d’AlphaFold ne sont que les prémisses de la fulgurance technologique de la prochaine décennie. Elle va mener à des transformations radicales de nos sociétés, de l’économie et des relations internationales. Quels sont les entités, Etats, entreprises ou individus qui vont bénéficier le plus de cette technologie pour accroître leur puissance ? Comment cette technologie bouleverse-t-elle les certitudes acquises depuis plusieurs décennies en matière de géopolitique, de souveraineté économique et stratégique, de défense des valeurs et des libertés individuelles ou d’éducation ? Comment l’Europe peut-elle se positionner au sein de la compétition entre la Chine et les Etats-Unis dans le domaine ? Pour répondre à ces questions, le Grand Continent inaugure à l’occasion du 4 avril une série de publications intitulée “Puissances de l’Intelligence Artificielle”, qui donne la parole aux chercheurs, ingénieurs, philosophes et décideurs pour analyser les questions soulevées par les nouveaux paradigmes de l’IA. La table ronde se déroulera à l’Ecole Normale Supérieure, au 45 rue d’Ulm, en salle Dussane. L’événement est ouvert à toutes et à tous mais les inscriptions sont obligatoires. Ecole Normale Supérieure 45 rue d’Ulm Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-puissances-de-lai-dans-linterregne-542809205947?aff=ebdssbdestsearch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T19:30:00+02:00 – 2023-04-04T20:30:00+02:00

2023-04-04T19:30:00+02:00 – 2023-04-04T20:30:00+02:00 Europe Intelligence artificielle

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Ecole Normale Supérieure Adresse 45 rue d’Ulm Ville Paris Lieu Ville Ecole Normale Supérieure Paris

Ecole Normale Supérieure Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Puissances de l’AI dans l’interrègne Ecole Normale Supérieure 2023-04-04 was last modified: by Puissances de l’AI dans l’interrègne Ecole Normale Supérieure Ecole Normale Supérieure 4 avril 2023 École Normale Supérieure Paris Paris

Paris