Un Tours à Annaba École NEED, 20 mars 2023, Tours. Un Tours à Annaba 20 – 24 mars École NEED Un Tours à Annaba À l’occasion de la semaine de la francophonie, l’Institut Français d’Annaba en Algérie et l’école NEED de Tours en France s’associent pour un projet photo autour de ces deux villes. Les étudiants algériens et français vont donc tenter de reproduire les images du carnet des 10 mots en prenant des photos dans leur ville respective. Ensuite, les photos selectionnées seront assemblées pour ne faire plus qu’une : d’un côté la photo prise à Annaba, de l’autre celle de Tours. C’est une formidable opportunité pour découvrir les environnements de chacun tout en créant une jolie composition de photos !

Pour conclure, les étudiants écriront une petite histoire autour de la thématique du temps et en lien avec les compositions photos.

