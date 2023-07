Visite guidée de la bibliothèque de l’École nationale vétérinaire d’Alfort École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort, 16 septembre 2023, Maisons-Alfort.

Visite guidée de la bibliothèque de l’École nationale vétérinaire d’Alfort 16 et 17 septembre École nationale vétérinaire d’Alfort Sur inscription (limité à 20 places)

Définitivement installée à la fin du XIXe siècle au premier étage du bâtiment Fragonard érigé en 1876 par l’Architecte DIET, la Bibliothèque occupe une surface de 800 m2 et cohabite avec le Musée Fragonard. Il s’agit de l’un des plus beaux et des plus anciens bâtiments de l’École d’Alfort et sa grande salle est encore telle que lors de son inauguration au début des années 1900.

Elle est accessible à tous ceux qui s’intéressent aux animaux et à la médecine vétérinaire, qu’ils soient étudiants, chercheurs, ou simples passionnés. Elle propose un grand nombre de documents de niveau universitaire ainsi qu’un petit fonds de vulgarisation et s’adresse principalement aux étudiants vétérinaires, aux étudiants en médecine et spécialités paramédicales, aux chercheurs en sciences et histoire des sciences ainsi qu’aux artistes, animaliers ou non.

École nationale vétérinaire d’Alfort 7 avenue du Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Val-de-Marne Île-de-France 01 43 96 71 00 http://www.vet-alfort.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-enva-2023-visite-guidee-bibliotheque?_gl=1*r88ec5*_gcl_au*OTUxODQ3MDk4LjE2ODM2NDcwMTY.*_ga*OTAxOTE5Njc3LjE2NDE4ODc1NDk.*_ga_39H9VBFX7G*MTY4ODgyMDY2NC4xMy4xLjE2ODg4MjA3MzAuNTYuMC4w »}] L’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort est un établissement public et administratif d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Elle entretient des liens forts avec l’Université Paris-Est, l’Anses, l’INRA, l’INSERM.

L’école s’est implantée dès 1766 dans le petit hameau d’Alfort, à deux lieues de Paris. Au cours de ses deux siècles et demi d’existence, elle s’est développée sur les 11 hectares qui formaient son site d’origine et est maintenant au coeur de la ville de Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

De nouvelles thématiques l’ont amené à implanter, à distance de son site principal, en concertation avec les Régions d’accueil, deux centres thématiques consacrés au grands herbivores. Gratuit, contrôle vigipirate

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-17T15:15:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

EnvA