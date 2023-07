Exposition « L’Animal en monument » École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort, 16 septembre 2023, Maisons-Alfort.

18 artistes, 29 oeuvres de (très) grand format à l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA), six au Parc zoologique de Paris, 35 pièces de plus petit format au musée Fragonard, la cinquième édition qui s’annonce de «L’animal en Monument», du 16 septembre au 12 novembre, sera belle et riche en propositions artistiques diverses.

L’exposition de sculptures animalières organisée par l’Association des anciens élèves et des amis de l’École d’Alfort, l’EnvA, le Salon national des artistes animaliers et le Muséum national d’Histoire naturelle, soutenue par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et l’Office national des forêts (ONF), mettra en valeur des pièces de plusieurs mètres, figuratives ou plus abstraites, représentant des espèces animales sous différentes formes et avec différents points de vue. Une chance d’héberger ces drôles d’animaux pendant deux mois et de les présenter au public francilien, nombreux à se presser dans les espaces extérieurs lors de chaque édition.

Les artistes

Cette année, à l’issue d’une sélection par le jury, l’exposition met en lumière à l’EnvA :

Michel BASSOMPIERRE, invité d’honneur.

Tony BABIC, Mark DEDRIE, G’DAL – WINOXSCULPT, Christian HIRLAY, Serge HOMS, Roland ISSENLOR – ISSRO, JIVKO, Bruno LEMÉE, Jean-Claude MOURE – REMOU, Vitali PANOK, Peter MEYERS, Raphaël DE JUST, Philippe TALLIS, Lazlo TIBAY, Christine VASILESCU – CÉVÉ, Martin WIELANEK.

En parallèle, le Parc zoologique de Paris accueillera Daniel IBLED et Tony BABIC.

École nationale vétérinaire d'Alfort 7 avenue du Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Val-de-Marne Île-de-France L'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort est un établissement public et administratif d'enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Elle entretient des liens forts avec l'Université Paris-Est, l'Anses, l'INRA, l'INSERM.

L’école s’est implantée dès 1766 dans le petit hameau d’Alfort, à deux lieues de Paris. Au cours de ses deux siècles et demi d’existence, elle s’est développée sur les 11 hectares qui formaient son site d’origine et est maintenant au coeur de la ville de Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

De nouvelles thématiques l’ont amené à implanter, à distance de son site principal, en concertation avec les Régions d’accueil, deux centres thématiques consacrés au grands herbivores. Gratuit, contrôle vigipirate

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

