Exposition La mer autour 16 et 17 septembre Ecole Nationale Supérieure Maritime Entrée libre

Installée dans différents lieux emblématiques de Saint-Malo, La mer autour, nouvelle exposition temporaire du musée d’Histoire, questionne les paysages maritimes et le regard qu’on porte dessus. Le photographe Nicolas Floc’h présente sa perception des paysages sous-marins dans les salles des machines de l’Ecole Nationale Supérieure de la Marine et nous fait découvrir un monde fascinant. Ecole Nationale Supérieure Maritime rue du Château Gaillard 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

