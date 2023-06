Journée des doctorants de Lannion École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Brélévenez Brélévenez Catégories d’Évènement: Brélévenez

Journée des doctorants de Lannion
Mardi 13 juin, 09h00
École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT)

Table ronde sur les opportunités possibles après la thèse et moment d'échange entre les chercheurs et jeunes chercheurs. Il sera proposé aux doctorants, issus de thématiques différentes, de vulgariser leur thèse. Un chèque de 200€ sera remis à la meilleure présentation.

École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT)
6, rue de Kerampont – 22300 Lannion
Brélévenez
22300 Côtes-d'Armor
Bretagne

