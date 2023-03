Fest4Game École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Brélévenez Catégories d’Évènement: Brélévenez

Côtes-d'Armor

Fest4Game École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT), 18 mars 2023, Brélévenez. Fest4Game 18 et 19 mars École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Entrée libre et gratuite, venez nombreux·ses ! Venez le samedi à partir de 10h et jusqu’à 18h le dimanche (sans interruption) afin d’y retrouverez des jeux vidéos, des jeux de rôles, des jeux de plateau, et des jeux de cartes, avec une petite nouveauté cette année : le festival aura une coloration japonaise ! Au programme du week-end, des tournois sur des jeux tels que Super Smash Bros ou Mario Kart, des conférences autour de différents métiers du jeu, ainsi que des consoles et jeux en tous genres en libre accès.

Vous pourrez également vous rendre auprès des stands de nos partenaires, proposant des articles à la vente en lien avec notre univers, et vous restaurer auprès de notre buvette.

Pendant la nuit, des maîtres du jeu vous proposerons des jeux de rôles variés pour vous plonger dans des mondes étranges et fantastiques Le Fest4Game accueillera également un qualifier national de Magic, organisé par le magasin Dynamite Games de Lannion. Les conférences et les phases finales de certains tournois seront retransmis en direct via notre chaîne Twitch pendant l'évènement. Plus d'infos sur notre site : fest4game.projets-sh.enssat.fr École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) 6, rue de Kerampont – 22300 Lannion Brélévenez 22300 Côtes-d'Armor Bretagne https://www.enssat.fr

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00

2023-03-19T00:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00 jeu jeux Faltazius

