Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours / O Futuro é Ancestral Ecole Nationale Supérieure des Arts de Limoges (ENSA), 14 mars 2023, Limoges.

Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours / O Futuro é Ancestral Mardi 14 mars, 20h00 Ecole Nationale Supérieure des Arts de Limoges (ENSA)

Pour ce nouvel opus, les chorégraphes et danseurs Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours, partent sur les traces de l’ancestralité, d’une communion avec les ancêtres, d’une vie après la mort et des rapports entre les vivants et les morts, en étroite collaboration avec Felipe Vian, danseur phare de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues et Fabio Motta, performer et plasticien brésilien

O Futuro é Ancestral transpose les rites immémoriaux vers de nouveaux horizons artistiques, fruits du travail de recherche visuelle de Fabio Motta alliant l’art du Shibari japonais, la nature et l’utilisation de masques en perles de plastique se plaquant à la peau.

La peau marque la frontière entre le monde et nous-même. C’est à travers elle que nous lui faisons face et qu’il nous connaît.

Cie Sine Qua Non Art / Chorégraphie : Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours / Interprétation : Christophe Béranger, Jonathan Pranlas-Descours, Felipe Vian, Fabio Motta / Dramaturgie : Georgina Kakoudaki / Regard extérieur : Lia Rodrigues / Administration : Denis Forgeron

Durée : 55 min

Tarif B : 8 €/10 €/15 €

Réservation : Billetterie en ligne

Billetterie Cc Jean-Moulin et Opéra de Limoges

Tout public

Autour du spectacle

Rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle

En partenariat avec l’ENSA.

En coréalisation avec l’Office Artistque de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Ecole Nationale Supérieure des Arts de Limoges (ENSA) 19 AV Martin Luther King, 87000 Limoges Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://operalimoges.notre-billetterie.fr/billets?kld=CCJM&site=CCM&spec=593 »}] [{« link »: « https://operalimoges.notre-billetterie.fr/billets?kld=CCJM&site=CCM&spec=593 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T20:00:00+01:00 – 2023-03-14T20:55:00+01:00

2023-03-14T20:00:00+01:00 – 2023-03-14T20:55:00+01:00

SineQuaNonArt