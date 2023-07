Equipées belles : découvrez l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à travers des visites guidées Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) Charleville-Mézières, 16 septembre 2023, Charleville-Mézières.

Equipées belles : découvrez l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à travers des visites guidées 16 et 17 septembre Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) Sur inscription

Guidés par l’équipe de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, visitez les espaces de travail de l’école. C’est toute la richesse de cette formation qui est dévoilée : les ateliers de fabrication, le travail du jeu et de l’animation des marionnettes, des objets et matières, le travail corporel…

Un échange autour du prochain concours d’entrée à l’ESNAM (avril 2024) est proposé à l’issue de la visite du samedi de 10h30.

Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) 16 avenue Jean Jaurès, Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) se consacre, depuis plus de trente ans, à la formation des acteur·rices-marionnettistes. C'est l'unique école nationale supérieure d'art pour la formation initiale des marionnettistes en France.

L’ESNAM dispense une formation initiale de haut niveau à travers un

cursus diplômant de 3 ans : Diplôme National Supérieur Professionnel

de Comédien, spécialité acteur-marionnettiste (DNSPC), accompagné

de l’obtention d’une licence Arts du Spectacle.

Cette école accessible sur concours, permet de suivre l’enseignement

d’artistes français·es et étranger·es. Elle a pour objectif la maîtrise

des fondamentaux de la marionnette contemporaine, tout en veillant

à l’épanouissement du langage artistique de chacun·e.

L’École accompagne les premiers pas professionnels dans les trois ans

après l’obtention du diplôme à travers différents dispositifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

