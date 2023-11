LA 13E PROMOTION DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA MARIONNETTE PRÉSENTE SES SOLSTICES (EXERCICES EN SOLO) DU 15 AU 19 DÉC. 2023 Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette Charleville-Mézières, 15 décembre 2023, Charleville-Mézières.

LA 13E PROMOTION DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA MARIONNETTE PRÉSENTE SES SOLSTICES (EXERCICES EN SOLO) DU 15 AU 19 DÉC. 2023 15 – 19 décembre Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette Entrée libre, sur réservation

Les 16 étudiant·es de la 13e promotion (2021-2024) de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette ont entamé leur troisième et dernière année d’études en septembre. Une année consacrée à la création, avec un programme ambitieux qui leur permettra de mettre en application leurs connaissances, tout en affirmant leurs compétences techniques et artistiques.

Ils et elles présenteront un exercice en solo intitulé « Solstice », une métaphore céleste empreinte de poésie qui fait référence au passage vers une autre saison, à un autre état, alors que la durée des jours commence à s’allonger et que le Soleil paraît immobile pendant quelques jours.

Pour les étudiant·es il s’agit d’une première création en autonomie, chemin vers un parcours artistique plus individuel où chacun·ne imagine une forme courte de 5 à 10 minutes.

Présentation des Solstices en deux séries de 8 « Solstices »

Du 15 au 19 décembre 2023 (relâche le 17)

• Vendredi 15 décembre : Série 1 à 14h30 et série 2 à 19h

• Samedi 16 décembre : Série 2 à 14h30 et série 1 à 19h

• Lundi 18 décembre : Série 1 à 14h30 et série 2 à 19h

• Mardi 19 décembre : Série 2 à 14h30 et série 1 à 19h

Possibilité de combiner les deux séries (8 Solstices) pour assister à l’ensemble.

Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette 16 avenue Jean Jaurès, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 33 72 50 »}, {« type »: « email », « value »: « institut@marionnette.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T14:30:00+01:00 – 2023-12-15T16:00:00+01:00

2023-12-19T19:00:00+01:00 – 2023-12-19T20:30:00+01:00

esnam Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette

ESNAM – photographe Hervé Drapremont