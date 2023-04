Sieste musicale École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Sieste musicale École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi, 22 avril 2023, Versailles. Sieste musicale 22 et 23 avril École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi Profitez d’une rêverie sonore au coeur du Potager du Roi, mêlant sons de la nature et musique électronique, Sonoté vous invite au voyage et à l’évasion.

Allongez-vous sur l’herbe et laissez-vous guider. École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi 10, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/index.htm Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T15:15:00+02:00

2023-04-23T16:30:00+02:00 – 2023-04-23T16:45:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu École nationale supérieure de paysage - Potager du Roi Adresse 10, rue du Maréchal Joffre - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville École nationale supérieure de paysage - Potager du Roi Versailles

École nationale supérieure de paysage - Potager du Roi Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Sieste musicale École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi 2023-04-22 was last modified: by Sieste musicale École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi École nationale supérieure de paysage - Potager du Roi 22 avril 2023 École nationale supérieure de paysage - Potager du Roi Versailles Versailles

Versailles Yvelines