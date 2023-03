Spectacle « Le Potager des Merveilles » École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Spectacle « Le Potager des Merveilles » École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi, 22 avril 2023, Versailles. Spectacle « Le Potager des Merveilles » 22 et 23 avril École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi Visite guidée par Marguerite Joubert, dans une atmosphère intemporelle tantôt drôle, décalée ou poétique à la rencontre d’Alexander Brown, d’Auguste Hardy et d’autres personnages qui ont fait partie de son histoire.

Par la compagnie La Clique à farce

Départ devant la maison de la Quintinie École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi 10, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/index.htm Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T11:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

2023-04-23T14:30:00+02:00 – 2023-04-23T15:30:00+02:00

