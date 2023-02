Gros plan sur le métier de jardinier d’art Ecole nationale supérieure de paysage _ Potager du Roi Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Gros plan sur le métier de jardinier d’art Ecole nationale supérieure de paysage _ Potager du Roi, 1 avril 2023, Versailles. Gros plan sur le métier de jardinier d’art 1 et 2 avril Ecole nationale supérieure de paysage _ Potager du Roi Visites guidées thématiques et visite libre. Ateliers pour enfants et découverte de la taille fruitière en compagnie de spécialistes Ecole nationale supérieure de paysage _ Potager du Roi 10, rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Pour sa réouverture les week-ends, le Potager du Roi programme deux jours thématiques sur l’art de la taille fruitière dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art.

Le jardin met ainsi le métier de jardinier du patrimoine à l’honneur les samedi 1er et dimanche 2 avril prochains, avec des visites guidées sur l’art de la taille fruitière (à 11h, 14h30 et 16h) et des activités à destination des enfants (les après-midi de 14h à 18h)

Grâce à un document de visite remis à l’accueil, les curieux pourront découvrier les 9 hectares de jardin en autonomie et partie ainsi à la rencontre des nombreux exemples d’arbres formés dans les différents jardins qui composent le Potager du Roi, site historique de l’Ecole nationale supérieure de paysage. L’Ecole se donne en effet pour mission de conserver les pratiques de taille à l’ancienne avec actuellement plus de 40 formes fruitières différentes, telles que palmettes, tricroisillons, gobelets, tridents…

De nombreux arbres se développent en espalier, d’autres en contre-espalier, toutes ces formes participent au rythme du dessin du jardin.

