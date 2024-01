Rencontre avec Pauline Hisbacq et Grégoire Pujade-Lauraine École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Arles, jeudi 18 janvier 2024.

Rencontre avec Pauline Hisbacq et Grégoire Pujade-Lauraine L’avis d’après, une série de discussions où les diplômé·e·s de l’École nationale supérieure de la photographie vous disent tout sur la vie à la sortie de l’ENSP. Jeudi 18 janvier, 19h00 École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T19:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-18T19:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:30:00+01:00

Rencontrez Pauline Hisbacq et Grégoire Pujade-Lauraine, diplômés de l’ENSP.

Pauline Hisbacq, après une maîtrise de philosophie, sort diplômée de l’ENSP en 2011. Elle poursuit la même année avec un post diplôme à l’ICP de New York.

Son travail, en photographie ou par la manipulation d’images d’archives (collages, montage), évoque de manière poétique les questions de la jeunesse, du désir, des rites de passage et de résistance. Elle cherche les sentiments dans les formes et les figures. Elle explore aujourd’hui ce qui lie l’intime et le politique, le mythe et le contemporain.

Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et publications.

Grégoire Pujade-Lauraine est un photographe et designer graphique.

Son expérience internationale dans le domaine de l’édition d’art et de photographie l’a mené à travailler avec des institutions française comme à l’international. Son travail photographique a été exposé dans plusieurs pays européens et a fait l’objet de trois livres.

École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) 30, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 33 33 https://www.ensp-arles.fr/

photographie édition

© Pauline Hisbacq