Le photographe Benoît Fougeirol École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Arles, 12 décembre 2023 18:00, Arles.

Le photographe Benoît Fougeirol Mardi 12 décembre, 19h00 École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Entrée libre

Né en 1962, le photographe et artiste Benoît Fougeirol vit et travaille à Paris.

Il enseigne à l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, à Rennes.

L’arpentage des territoires en marge constitue le fil rouge de sa démarche artistique, à la croisée du relevé documentaire méthodique et de l’expérience poétique.

À l’image des ouvrages Botanic (2013) ou de ZUS ( Zone urbaine sensible, 2017), le livre constitue un espace privilégié où se reconstitue une cartographie des territoires traversés, tout à la fois sensible et investie des tensions latentes du présent, qu’elles soient économiques, sociales, politiques ou encore mémorielles.

Récemment, pour Point de Rupture, hériter d’un paysage, Benoît Fougeirol reprend le fil de son enquête sur la vallée de l’Orge, initiée il y a quelques années afin d’explorer les strates géographiques et temporelles qui composent toute la complexité de ce territoire.

École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) 30, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 33 33 https://www.ensp-arles.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T19:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

2023-12-12T19:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

photographie art

Benoît Fougeirol