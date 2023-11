Présentation des projets ImagesIN École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Présentation des projets ImagesIN École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Arles, 30 novembre 2023, Arles. Présentation des projets ImagesIN Jeudi 30 novembre, 18h00 École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Entrée libre Ce programme est financé par le Ministère de la Culture dans le cadre de Culture pro et est accompagné par de nombreux partenaires pleinement engagés dans l’Éducation aux images comme Le Bal, le Jeu de Paume, Les Rencontres d’Arles, le Centre d’art GwinZegal et l’INSEAC, ainsi que des intervenants tel que le designer Alok Nandi.

Comme chaque année, l’ENSP présente au public les projets réalisés dans le cadre d’ImagesIN.

Le 30 novembre de 18h à 20h, découvrez les travaux engagés au cours de l’année 2022-2023 par les artistes : Adrien Julliard au collège Van Gogh à Arles ;

au à Arles ; Cassandre Colas à l’ école élémentaire Jules Vallès à Arles ;

à l’ à Arles ; Charlotte Arthaud au lycée Henri Leroy à Port-Saint-Louis-du-Rhônes ;

au à Port-Saint-Louis-du-Rhônes ; Tal Yaron au lycée Charles Privat à Arles ;

au à Arles ; Thomas Pendeliau au collège Frédéric Mistral à Arles. École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) 30, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 33 33 https://www.ensp-arles.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

