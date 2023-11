L’artiste Marie Quéau présente son travail École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Arles, 28 novembre 2023, Arles.

L’artiste Marie Quéau présente son travail Mardi 28 novembre, 19h00 École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Entrée libre

Marie Quéau est une artiste née en 1985. Depuis sa résidence à la Cité internationale des arts en 2017, elle vit et travaille à Paris.

Son travail fut exposé, entre autres, au Centre Photographique d’Ile-de-France, au Festival de Mode et de Photographie de Hyères, au Centre Culturel de Freibourg, à la Filature de Mulhouse et à la galerie Madé.

À la fois de plus en plus proche d’un sujet (dimension documentaire), elle s’écarte toujours de celui-ci pour en révéler les ambiguïtés. Elle recherche le point nodal où la réalité extérieure et son univers mental se rencontrent et se fondent dans des images qu’elles rêvent.

Avec Pauline Hisbacq, elle conçoit l’installation Cadavre Exquis présentée au Bal durant le Festival d’édition Rolling Pape_r fin 2019 organisé par Le Bal Books. _Handbook et sa version alternative sont publiés chez September Books, Odds and ends est paru en 2021 chez AreaBooks.

Elle est lauréate du Prix LE BAL / ADAGP de la jeune création en novembre 2023.

École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) 30, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 33 33 https://www.ensp-arles.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:30:00+01:00

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:30:00+01:00

art photographie

Marie Quéau, Sans titre, extrait de la série LE ROYAUME, 2017