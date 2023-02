Rencontre avec David Campany École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP), 28 février 2023, Arles.

Rencontre avec David Campany Mardi 28 février, 18h30 École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP)

Entrée libre

À l’occasion de sa masterclass pour le Mentorat 2023, David Campany propose la découverte de son travail lors d’une conférence ouverte à toutes et à tous. handicap moteur mi

École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) 30, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 99 33 33 https://www.ensp-arles.fr/

David Campany est un commissaire, un écrivain, un éditeur et un enseignant.

Il a travaillé avec de nombreuses institutions dans le monde entier, notamment le MoMa de New York, le Centre Pompidou, la Tate, le Stedelijk Museum et la Photographers Gallery de Londres. Il a écrit plus de deux cents essais sur la photographie, ainsi que plusieurs œuvres de fiction. Il enseigne à l’université de Westminster, à Londres, et est le curateur attitré de l’International Center of Photography, à New York.



