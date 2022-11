A voyage to the Notion of Home in the work of Ahlam Shibli École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP), 1 décembre 2022, Arles.

Conférence d’Ahlam Shibli

Ahlam Shibli est née en Palestine en 1970. À travers l’esthétique du documentaire, le travail photographique de Ahlam Shibli interroge les implications contradictoires inhérentes à la notion même de domicile; la perte de ce domicile et la lutte contre cette perte. Mais aussi avec les restrictions et les limitations que cette idée même de domicile impose aux individus et aux communautés, frappés par des politiques identitaires répressives.

Son travail a été présenté, parmi d’autres, à ICO, Seoul Museum of Art, Fotonoviembre, IVAM, Museum der Moderne Salzburg, MSU, UGM, Remai Modern, S.M.A.K., documenta 14, Cassa di Risparmio, Camera Austria, Carré d’Art, Zachęta, Qalandiya International, Henie Onstad, Muzeum Sztuki, MACBA, Jeu de Paume, Serralves, Reina Sofía, Haus der Kunst, Galeria Kombëtare e Kosovës, 3rd Thessaloniki Biennale, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Tate Modern, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Darat al Funun, KW, CGAC, Centre Pompidou, Documenta 12, Bienal de São Paulo, Kunsthalle Basel, Busan Biennale, Seville Biennial, Istanbul Biennial, T1 Torino Triennale, Yokohama Museum.

› Ahlam Shibli est actuellement artiste en résidence à LUMA ARLES.

Photo : Ahlam Shibli, untitled (Occupation no. 15), al-Khalil/Hebron, Palestine, 2016–17, chromogenic print, 40 x 60 cm.

‘Ain al-Qurneh neighborhood, Old Town, al-Khalil, December 20, 2016.

Families use metal barrels and containers filled with stones, debris, and concrete to separate their properties from their neighbors’.

Courtesy of the artist, © Ahlam Shibli



© Ahlam Shibli