Unrest École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP), 25 novembre 2022, Arles.

Unrest 25 novembre – 1 décembre École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP)

Entrée libre

Depuis 15 ans, l’ENS de Lyon et l’ENSP, réalisent un programme de recherche et d’expérimentation invitant les étudiants à se confronter à la production et la relation de l’écrit et de l’image. handicap moteur mi

École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) 30, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.ensp-arles.fr/evenements/unrest/ »}]

04 90 99 33 33 https://www.ensp-arles.fr/

EXPOSITION UNREST

Vernissage vendredi 25 novembre

de 17h à 19h

Depuis plus de quinze années, l’École normale supérieure de Lyon (CERCC) et l’ENSP, réalisent un programme de recherche et d’expérimentation intitulé « Littérature & photographie ». Il s’agit de confronter nos étudiantes et nos étudiants à la production de l’écrit et de l’image et surtout de se confronter à leurs relations.

En 2022, les étudiantes et les étudiants ont tenté d’explorer deux problématiques, celle du « reste » ou encore celle des « restes ». Les recherches, entre images et textes, portent à la fois sur les questions de ruines et de chantier, sur les questions de souvenir et de reliques, sur celles des restes mais aussi de ce qu’il reste autant que ce qui se crée, ou encore sur les questions de diaspora.

Étudiant·e·s | Dionys Andria, Mathilde Badie, Thomas Batailh, Thomas Bingham, Fiona Faivre, Lou Geyer, Nina Lacour, Gwenolé Le Gal, Nicolas Marbeau, Clara Montrieul, Romain Peton, Hortense Roques, Rosalie Tenaillon

Exposition présentée à l’ENSP,

entrée libre du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre

de 10h à 17h

++ en savoir plus



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T17:00:00+01:00

2022-12-01T17:00:00+01:00

Clara Montrieul, Fred Thompson – Curcuma alismatifolia-Toile d’araignée, extrait du projet Le maquis