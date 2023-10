Visite de l’édifice du Ballet National de Marseille Ecole nationale supérieure de danse de Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Visite de l’édifice du Ballet National de Marseille Ecole nationale supérieure de danse de Marseille Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. Visite de l’édifice du Ballet National de Marseille Samedi 14 octobre, 10h00 Ecole nationale supérieure de danse de Marseille Visite du bâtiment du Ballet National de Marseille et de l’Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille par Monsieur Granger, régisseur général. Rendez-vous à 10h. Visite gratuite. Vous pouvez par la suite faire une initiation au yoga dans le patio du BNM avc le professeur de Ashtanga yoga et architecte, Antoine Hermanowicz. Inscrivez vous au 06 40 29 96 32. Venir avec son tapis et une bouteille d’eau. Ecole nationale supérieure de danse de Marseille 20 Bd de Gabès, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille

Lieu
Ecole nationale supérieure de danse de Marseille
Adresse
20 Bd de Gabès, 13008 Marseille
Ville
Marseille
Departement
Bouches-du-Rhône

