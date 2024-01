Journées portes ouvertes à l’ENSAD Limoges Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, vendredi 9 février 2024.

Journées portes ouvertes à l’ENSAD Limoges L’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges vous ouvre ses portes les vendredi 9 et samedi 10 février 2024. 9 et 10 février Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T14:00:00+01:00 – 2024-02-09T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Venez à notre rencontre pour échanger avec des étudiants·es, des membres de l’équipe pédagogique, vous renseigner sur le concours d’entrée, vous documenter sur l’école, ses spécificités, ses cursus, …

Des accrochages de travaux d’étudiants.es vous permettront de découvrir la diversité des productions réalisées tout au long de l’année.

Vous visiterez des ateliers d’exception : céramique • bijou contemporain • volume, matériaux souples • textile • teinture • édition, sérigraphie, lithographie, gravure, typographie • photographie, vidéo, son • infographie et des espaces d’expérimentation tels le laboratoire de recherche CCE, l’Espace cuir, l’Espace jardin.

Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

enseignement supérieur art

ENSAD Limoges © 11h45