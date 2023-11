Ouaga girls Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Ouaga girls Jeudi 16 novembre, 18h00 Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges entrée libre Documentaire

Réalisé par Theresa Traore Dahlberg • Écrit par Theresa Traore Dahlberg

Réalisé par Theresa Traore Dahlberg • Écrit par Theresa Traore Dahlberg

Suède, Burkina Faso, France, Qatar • 2017 • 80 minutes • Couleur Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme : étincelles sous le capot, mains dans le cambouis et surtout, bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux femmes !

2023-11-16T18:00:00+01:00

