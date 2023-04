Appel à la Vienne Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Appel à la Vienne Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges, 4 avril 2023, Limoges. Appel à la Vienne Mardi 4 avril, 18h30 Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Libre et gratuit Une rencontre pour mieux définir nos attentes et nos envies, dans un contexte hivernal d’alerte où les cours d’eau sont au plus bas.

Il y a quelques mois, autour d’un petit groupe volontaire a été engagée une réflexion sur la rivière Vienne afin d’impulser une démarche citoyenne autour de son identité, sa protection et sa constitution en tant qu’entité nous reliant les uns les autres. Dans les flots de la démarche initiée par le POLAU, nous sommes un collectif souhaitant initier une même dynamique autour de la rivière Vienne.

Le Parlement de Loire a rassemblé des artistes, des chercheurs et des usagers du fleuve pour travailler ensemble dans des commissions d’information afin de traduire la voix des non-humains.

L’idée étant de nous inspirer de l’expérience du Parlement de Loire pour essaimer cette démarche essentielle d’auto saisissement citoyen.

Le cheminement réflexif et sensible de ce collectif pourrait déboucher sur un cahier des charges afin d’amorcer une commande citoyenne, reflet de notre souci commun d’habiter, de vivre, de protéger et de partager la rivière dans le respect de nos profils respectifs.

Événement en partenariat avec l'IF – Irrésistible Fraternité Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T18:30:00+02:00 – 2023-04-04T20:30:00+02:00

