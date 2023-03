Images de la Terre Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Images de la Terre Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges, 21 mars 2023, Limoges. Images de la Terre Mardi 21 mars, 18h00 Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges entrée libre et gratuite Depuis fort longtemps, la cartographie, et depuis moins longtemps l’exploration spatiale, nous ont rendus à l’évidence qu’il était possible de produire une image de la Terre. Mais il est sans doute plus difficile de concevoir l’existence d’images de la Terre, d’images qui appartiennent à la Terre, qui sont produites par la Terre, voire qui relèvent d’une genèse de la Terre. En convoquant le minéral et ses forces plastiques (pierres, grottes, fossiles…), les figures du sol et de la profondeur, les mondes chtoniens et les puissances telluriques, on tentera de montrer que des images de la Terre ne sont possibles qu’à se défaire de l’idée classique d’image comme projection subjective autant que de la Terre comme réalité physique objective. Est-ce que ce n’est pas dès lors la Terre « elle-même » qu’il faudrait éprouver comme image ? Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T18:00:00+01:00 – 2023-03-21T19:30:00+01:00

2023-03-21T18:00:00+01:00 – 2023-03-21T19:30:00+01:00 Cartographie philosophie

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges Adresse 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges Limoges

Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Images de la Terre Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 2023-03-21 was last modified: by Images de la Terre Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges 21 mars 2023 Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne