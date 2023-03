CHRISTIAN MARCLAY Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

CHRISTIAN MARCLAY Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges, 14 mars 2023, Limoges. CHRISTIAN MARCLAY Mardi 14 mars, 18h00 Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges entrée libre et gratuite Né en 1955 en Californie, Christian Marclay est un artiste multimédia dont l’œuvre s’ancre dans l’univers du son qu’il explore dès la fin des années 1970. En collaborant à de nombreux projets musicaux, il fit du microsillon vinyle et de la platine tourne-disque ses instruments de prédilection.

Placée sous le signe du collage et du montage, son œuvre s’est étendue avec le temps à tous les registres des arts visuels : assemblages d’objets, installations, photographies, estampes, peintures, vidéo… Cette conférence est organisée dans le cadre du programme du collège des Amis du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Ensa Limoges. Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T18:00:00+01:00 – 2023-03-14T19:30:00+01:00

2023-03-14T18:00:00+01:00 – 2023-03-14T19:30:00+01:00 multimedia son

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges Adresse 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges Limoges

Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

CHRISTIAN MARCLAY Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 2023-03-14 was last modified: by CHRISTIAN MARCLAY Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges 14 mars 2023 Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne