Journées Portes Ouvertes de l'ENSAD Limoges 3 et 4 mars Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges

libre

Visites de l’école, des ateliers, présentation de travaux d’étudiants handicap moteur;handicap visuel mi;vi Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Vanteaux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Visites de l’école, des ateliers, présentation de travaux d’étudiants, rencontres et échanges avec les équipes pédagogiques, quels cursus…

Découvertes des modalités d’inscription en école d’art et de design, particularités et spécificités de l’école de Limoges…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T14:00:00+01:00

2023-03-04T17:00:00+01:00 Ensad Limoges

