À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 2023, le CAUE de Paris et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville proposent des ateliers à destination du jeune public. Au programme : conception d’une maquette de maison bioclimatique !

Après un temps d’introduction et d’échanges sur les différentes techniques de construction durable, les participants conçoivent et fabriquent leur propre maison bioclimatique en maquette.

À partir de 7 ans.

École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville 60 boulevard de la Villette 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Créée en 1969 par Bernard Huet et un groupe d'étudiants, l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville fait partie des vingt écoles nationales d'architecture placées sous la tutelle du ministère de la Culture. Ce statut lui permet d'appliquer le programme national tout en développant des orientations qui lui sont propre.

Son enseignement est fondé sur la culture du projet architectural, ouverte aux domaines de l’urbanisme, de la construction, du paysage et du patrimoine. Elle cherche à faire reconnaître et à défendre la dimension culturelle, symbolique, pratique et politique de l’architecture. Elle met particulièrement l’accent sur la responsabilité sociale de l’architecte et a développé la formation à la construction.

La vocation de l’établissement est de former des professionnels du cadre bâti en répondant à la nécessaire diversification des métiers de l’architecture et à la prise en considération croissante des exigences environnementales.

Au terme de leurs études, les jeunes diplômés s’engagent dans des fonctions de maîtrise d’œuvre, de conception et d’aménagement d’espaces publics, mais aussi dans des domaines plus diversifiés tels que la maîtrise d’ouvrage, la programmation architecturale, la scénographie, le paysagisme ou encore la prévention de risques majeurs.

L’École est associée au PRES/COMUE Université Paris-Est depuis octobre 2009. Parking vélo

CAUE de Paris